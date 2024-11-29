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أول بيان رسمي من مهرجان بورسعيد السينمائي بعد تأجيل الدورة الأولى - أخبار كلمتك

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أول بيان رسمي من مهرجان بورسعيد السينمائي بعد تأجيل الدورة الأولى - أخبار كلمتك

أول بيان رسمي من مهرجان بورسعيد السينمائي بعد تأجيل الدورة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:16 مساءً -  كشفت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل الدورة الأولى التي كان من المقرر أن تنطلق في الأول من ديسمبر، لأجل غير مسمى.

وجاء في بيان أصدرته إدارة المهرجان: "تعلن إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، والذي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في أقرب وقت".

 

تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي

 وأضاف البيان: “يأتي هذا التأجيل استجابة لقرار المحافظة، وتؤكد الإدارة على احترام هذا القرار وحرصها على تقديم فاعلية تليق بمكانة المدينة وعراقتها وتعزز من مكانتها كمدينة تاريخية وسياحية، وأيضا تقديم دورة مميزة لصناع الأفلام المشاركة في المهرجان والسادة الحضور وكل المشاركين في المهرجان من لجان تحكيم ومشاهدة وغيرها من الإدارات واللجان”.

كواليس تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي

 وتابع البيان: “تعرب الإدارة عن سعادتها بالأفلام المميزة المشاركة والتي تم قبولها في المسابقات المختلفة، وتؤكد على جاهزيتها لإقامة المهرجان في أقرب وقت ممكن، والتزامها بتقديم الأفلام التي سبق الإعلان عنها على صفحة المهرجان”.

واستكمل البيان: “كما تتقدم إدارة المهرجان بالشكر والتقدير لوزير الثقافة، والسيد المحافظ، ونقيب المهن السينمائية وكل الجهات التي تعاونت معنا في تسهيل عقبات الدورة الأولى على جهودكم المثمرة، كما تتقدم بخالص الشكر للشركاء والرعاة وفريق عمل المهرجان وكل من سعى بجهده أو وقته لإقامة هذا المهرجان”.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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