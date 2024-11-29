استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإبداع بالعدد الجديد من "مسرحنا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:35 مساءً - صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "900" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.

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في قسم الأخبار والمتابعات من جريدة مسرحنا نقرأ تقريرا خبريا حول أبرز أنشطة قصور الثقافة هذا الأسبوع، ونتابع تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للطفل بثقافة سوهاج.

وتقدم رنا رأفت تقريرا حول ختام الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عقب حصول قصور الثقافة على جائزة أفضل عرض متكامل بمسرح الطفل، ويكتب محمود عبد العزيز عن ندوة المركز القومي للمسرح "النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي"، وتستعرض منال مهني تجربة ورشة "مساحات من الوحدة والقلق" بمهرجان دي كاف، فيما نطالع مع سارة أشرف تفاصيل ورشة الكتابة بالحواس للكاتب علاء الجابر بمهرجان آفاق مسرحية.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" يستطلع عماد علواني آراء المتخصصين حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإبداع بشكل عام والمسرح بشكل خاص، وتجري رنا رأفت حوارا مع المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة.

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