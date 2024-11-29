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أمسية “ناقد ومشروع” ببيت الشعر العربية الأحد - أخبار كلمتك

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أمسية “ناقد ومشروع” ببيت الشعر العربية الأحد - أخبار كلمتك

أمسية “ناقد ومشروع” ببيت الشعر العربية الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:35 مساءً -  يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات مشروع (حلقة القاهرة النقدية)، والتي تقام بعنوان "ناقد ومشروع"، وتعرض حلقة هذا الشهر لمشوار الناقد"محمد عبد الباسط عيد" في السابعة مساء الأحد (1 ديسمبر). 

أمسيات بيت الشعر العربي

 ويشارك بالحلقة النقاد: د. جمال العسكري، د. رشا صالح، د. سمير مندى، د. محمد عليم، ويديرها ويشارك فيها الناقد/ أحمد حسن.

محمد عبد الباسط عيد

محمد عبد الباسط عيد أبو السعود،  أكاديمي مصري، حصل على الدكتوراه عام 2008م في النقد الأدبي من جامعة القاهرة في تخصص بلاغة الخطاب، ومنها حصل أيضا على الماجستير في الدراسات الأسلوبية 2003م، وهو كاتب مقال أسبوعي بموقع مصراوي، ومقال نصف شهري في موقع مصر 360، ومقال شهري بمجلة الثقافة الجديدة.

وله كثير من البحوث المحكمة المنشورة في مجلات مصرية وعربية مثل: مجلة فصول، وعلامات في النقد الأدبي، وجذور التراث، وعالم الفكر الكويتية، ومجلة اللسانيات وتحليل الخطاب، المغربية، والمجلة العربية للعلوم الإنسانية بالكويت. وذلك بالإضافة إلى كثير من المقالات التي تناولت الإبداع الشعري والروائي وقضايا تجديد الخطاب الديني، ونشرت في مجلات ثقافية عامة مصرية وعربية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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