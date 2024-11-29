مشاهير العرب - أحدث ظهور لـ حنان مطاوع في كواليس «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - شاركت الفنانة حنان مطاوع، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور من كواليس تصوير أحدث أعمالها التي تحمل اسم «صفحة بيضا».

وظهرت حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» رفقة طفلة من المشاركين في العمل، معلقة قائلة: «أنا ودالة الحلوة، من مسلسل صفحة بيضة، صباح الفل».

شخصية حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»

وتجسد حنان مطاوع في مسلسل «صفحة بيضا»، شخصية دكتورة جامعية، وما يعانوا منه يوميا بحياتهم، حيث تجسد هي والفنانة مها نصار، دور دكتورة جامعية، وتدور أحداث العمل في إطار من الغموض والجريمة.

مسلسل «صفحة بيضا»

«صفحة بيضا» من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري على شاشات المتحدة، لتدخل حنان مطاوع منافسات موسم دراما الـ Off Season.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حنان مطاوع، نخبة من النجوم منهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار مجتمع تشويقي، حيث تواجه حنان مطاوع العديد من التحديات وتحاول الوصول إلى حل لها.