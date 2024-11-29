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مشاهير العرب - بعد إثارة الجدل بتقبيل ابنها.. أول رد من هاجر الشرنوبي على انتقادات الجمهور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد إثارة الجدل بتقبيل ابنها.. أول رد من هاجر الشرنوبي على انتقادات الجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إثارة الجدل بتقبيل ابنها.. أول رد من هاجر الشرنوبي على انتقادات الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - تصدرت الفنانة هاجر الشرنوبي، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لحملة انتقاد من الجمهور عقب ظهورها أمس الخميس، وهي تقبل ابنها في عيد ميلاده.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم هاجر الشرنوبي، نستعرض لكم أسباب انتقاد الجمهور لـ هاجر الشرنوبي، نتيجة تقبيلها ابنها في عيد ميلاده.

هاجر الشرنوبي وابنها

تعليق هاجر الشرنوبي على انتقاد الجمهور لها

وفي هذا السياق، أعربت هاجر الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن استيائها من انتقاد الجمهور لها لطريقة تقلبيها لابنها، قائلة: «مساء الخير يا جماعة، عايزة أتكلم عن حاجة مضايقاني جدًا، صحيت الصبح على كمية تعليقات مش طبيعية من ناس واضح إنهم مش طبيعيين».

هاجر الشرنوبي

وأضافت هاجر الشرنوبي: «أنا منزلة صورة لابني وأنا ببوسه بمناسبة عيد ميلاده، وفجأة لقيت تعليقات زي: إيه لازمتها البوسة وتربية مش عارف إيه. إيه المرض ده بجد مش لاقية تفسير للي بيتكتب غير في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا، يعني إيه المشكلة في صورة عيد ميلاده وأنا ببوسه بجد مش فاهمة الموضوع غريب جدًا، وأنا مش عارفة فين المشكلة».

وأوضحت هاجر الشرنوبي: «أنا بشوف تعليقات سلبية كتير، وبصراحة ما بدخلش أرد عليها، ولا عمري عملت لايف، ولا طلعت أتكلم، لكن المرة دي الموضوع يخصني، ودي صورة لابني في عيد ميلاده، مش طبيعي إن الناس تدخل تكتب تعليقات سلبية بالطريقة دي».

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وأردفت: «عايز تقول نصيحة ابعتها في رسالة لكن أنك تكتب بالطريقة دي قدام الناس، ده بشع بجد مش لاقية أي مبرر أو تفسير للي بيحصل غير إن فيه ناس عندها مشكلة عقلية، يعني إيه المخ ده يهيأ لهم إن صورة أم بتبوس ابنها حاجة غلط».

هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وتصدرت هاجر الشرنوبي، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت صورة لها خلال وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتقبله من الفم، الأمر الذي أثار غضب قطاع كبير من الجمهور.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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