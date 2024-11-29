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إلهام شاهين تبدأ تصوير "سيد الناس" الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

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إلهام شاهين تبدأ تصوير "سيد الناس" الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تبدأ تصوير "سيد الناس" الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:02 مساءً -  تبدأ الفنانة إلهام شاهين تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس” أمام الفنان عمرو سعد الذي يقوم ببطولة العمل صباح الثلاثاء المقبل بأحد الديكورات الأساسية للعمل.

وتلعب إلهام شاهين شخصية عمته التي تقف بجانبه في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معاها لأنها تعتبره ابنها.

 

منة فضالي تروج لمسلسل “سيد الناس”

 وكانت قد نشرت منة فضالي عبر حسابها على فيس بوك صورة لكلاكيت المسلسل مرفقا بتعليق: “توكلنا على الله.. دعواتكم.. سيد الناس.. رمضان ٢٠٢٥”.

ونشر عدد من العاملين بالمسلسل صورة لكلاكيت يحمل اسم المسلسل ومخرجه محمد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتفاء بانطلاق التصوير.

أحداث مسلسل “سيد الناس” 

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

أبطال مسلسل “سيد الناس”

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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