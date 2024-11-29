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محمود حافظ الصديق المقرب لـ هنيدي في شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

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محمود حافظ الصديق المقرب لـ هنيدي في شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

محمود حافظ الصديق المقرب لـ هنيدي في شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:56 مساءً -  تعاقد الفنان محمود حافظ على المشاركة في مسلسل شهادة معاملة أطفال مع الفنان محمد هنيدي والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويجسد الفنان محمود حافظ خلال أحداث العمل شخصية صديقه المقرب الذي يلجأ له محمد هنيدي في كل الأزمات التي يتعرض لها.

بينما يلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

 

أبطال مسلسل محمد هنيدي 

شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجار في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

فيلم الجواهرجي

انشغل الفنان محمد هنيدي الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.


 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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