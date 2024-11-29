مفاجأة عن الصورة المتداولة لـ حمو بيكا مع إحدى الراقصات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - تصدر مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، في الساعات الماضية، مؤشر البحث على جوجل، وتريند موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الصورة المتداولة له مع أحد الراقصات.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “كلمتك”، التفاصيل الكاملة لأزمة الصورة، وكواليس الإجراءات القانونية الذى من المقرر أن يتخذها بيكا في الساعات المقبلة.

وقال أحد المرافقين لـ بيكا، من فرقته الموسيقية، إن الصورة المتداول حقيقة، وكانت في أحد أماكن السهر، لكن الحديث الذى نشر على هذه الصورة “مفبرك” ولم يكن حقيقيا، مشيرًا إلى أن بيكا أخذ تحذير من نقابة المهن الموسيقية، خلال الأشهر الماضية، من مداعبة أي راقصة أو المزح بطريقة مثيرة مع الجمهور على المسرح.

في هذا السياق، أكد المصدر لـ “كلمتك” أن “بيكا”،سيتخذ كافة الإجراءات القانونية في مباحث الإنترنت، ضد بعض الشخصيات التى انتقدته.

على الجانب الآخر، كان احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعيد ميلاد ابنته تاج فى حفل ضخم حضره عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه منذ أيام.

ونشر حمو بيكا مجموعة من الصور لابنته تاج ووالدتها شمس وعلق عليها قائلا: كل سنه وانتي طيبه يا ست البنات وعقبال مشوفك عروسه قد الدنيا بنتي وحبيبتي وكل دنيتي الملكة تاج حمو بيكا وحبيبتي ومراتي العشق شمس المجرة ربنا يخليكي ليا وديما في ضهري.

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