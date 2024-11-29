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مفاجأة عن الصورة المتداولة لـ حمو بيكا مع إحدى الراقصات - أخبار كلمتك

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مفاجأة عن الصورة المتداولة لـ حمو بيكا مع إحدى الراقصات - أخبار كلمتك

مفاجأة عن الصورة المتداولة لـ حمو بيكا مع إحدى الراقصات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً -  تصدر مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، في الساعات الماضية، مؤشر البحث على جوجل، وتريند موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الصورة المتداولة له مع أحد الراقصات.

 

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “كلمتك”، التفاصيل الكاملة لأزمة الصورة، وكواليس الإجراءات القانونية الذى من المقرر أن يتخذها بيكا في الساعات المقبلة.

 

وقال أحد المرافقين لـ بيكا، من فرقته الموسيقية، إن الصورة المتداول حقيقة، وكانت في أحد أماكن السهر، لكن الحديث الذى نشر على هذه الصورة “مفبرك” ولم يكن حقيقيا، مشيرًا إلى أن بيكا أخذ تحذير من نقابة المهن الموسيقية، خلال الأشهر الماضية، من مداعبة أي راقصة أو المزح بطريقة مثيرة مع الجمهور على المسرح.

 

في هذا السياق، أكد المصدر لـ “كلمتك” أن “بيكا”،سيتخذ كافة الإجراءات القانونية في مباحث الإنترنت، ضد بعض الشخصيات التى انتقدته.

 

على الجانب الآخر، كان احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعيد ميلاد ابنته تاج فى حفل ضخم حضره عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه منذ أيام.

 

ونشر حمو بيكا مجموعة من الصور لابنته تاج ووالدتها شمس وعلق عليها قائلا: كل سنه وانتي طيبه يا ست البنات وعقبال مشوفك عروسه قد الدنيا بنتي وحبيبتي وكل دنيتي الملكة تاج حمو بيكا وحبيبتي ومراتي العشق شمس المجرة ربنا يخليكي ليا وديما في ضهري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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