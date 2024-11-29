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مشاهير العرب - طارق الشناوي: خالد النبوي عارف إن لقب العالمية «أونطة».. ونور ابنه هيبقى نجم شباك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طارق الشناوي: خالد النبوي عارف إن لقب العالمية «أونطة».. ونور ابنه هيبقى نجم شباك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طارق الشناوي: خالد النبوي عارف إن لقب العالمية «أونطة».. ونور ابنه هيبقى نجم شباك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - أكد الناقد الفني طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج «آخر اليوم» مع الإعلامية سارة نخلة على قناة «هي»، أن الفنان خالد النبوي ممثل متميز بموهبته وثقافته، لكنه لم ينجح في أن يكون نجم شباك تذاكر على مر مشواره الفني.

وأوضح الشناوي أن الأفلام التي شارك فيها خالد لم تحقق الإيرادات التي تضعه في مصاف نجوم الشباك، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من النجومية تعتمد على قدرة الممثل على جذب الجمهور من خلال تواجده على الشاشة.

وأضاف الشناوي قائلاً: خالد النبوي مثقف وفاهم، وهو أول شخص يعرف أنه مش نجم عالمي وأن فكرة وصوله للعالمية أونطة، كلام بيتقال لكن مش حقيقي، وهو مدرك ده كويس.

وعلى صعيد آخر، أشار الشناوي إلى أن ابن خالد النبوي، الفنان نور النبوي، يمتلك مؤشرات واعدة ليصبح نجم شباك تذاكر في المستقبل، واستشهد بنجاح فيلمه الأخير «الحريفة»، الذي حقق إيرادات كبيرة، معتبراً أن هذا النجاح يضع نور على طريق مختلف عن والده.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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