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التنسيق الحضاري يعقد ورشة بعنوان "إعادة التفكير في التراث" (صور) - أخبار كلمتك

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التنسيق الحضاري يعقد ورشة بعنوان "إعادة التفكير في التراث" (صور) - أخبار كلمتك

التنسيق الحضاري يعقد ورشة بعنوان "إعادة التفكير في التراث" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ورشة عمل لطلبة الكليات الهندسية أقسام العمارة والتخطيط والفنون الجميلة بعنوان “إعادة التفكير في التراث.. أهمية التراث ودراسات الجدوى لإعادة الاستخدام”، وذلك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. 

ورشة إعادة التفكير في التراث 

وحاضر في الورشة باليوم الأول كل من فاتن صلاح سليمان دكتور تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العربي  عن التراث وأنواعه والأساليب الحديثة في معالجة التراث والحفاظ عليه وإعادة استخدامه، وتجارب محلية من الحفاظ عليه.

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بالإضافة إلى هبة الله يوسف خيري مدير عام التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحدثت عن دور الجهاز  ومجالات عمله والقوانين التي يعمل بها.              

وتضمن اليوم الثاني محاضرتان الأولى للدكتور وليد عامر مدير عام الحفاظ والارتقاء بالجهاز القومي  للتنسيق الحضاري عن الأسس والمعايير الخاصة بالحفاظ والارتقاء بالمباني والمناطق التراثية، والثانية لمهندسة هبة الله يوسف خيري تضمنت دراسات الجدوى المبدئية والدراسات الفنية للمباني التراثية  وبعض التجارب العالمية لإعادة الإحياء. 

وحضر الورشة طلبة هندسة عين شمس وتخطيط عمراني والأكاديمية الحديثة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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