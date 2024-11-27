التنسيق الحضاري يعقد ورشة بعنوان "إعادة التفكير في التراث" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ورشة عمل لطلبة الكليات الهندسية أقسام العمارة والتخطيط والفنون الجميلة بعنوان “إعادة التفكير في التراث.. أهمية التراث ودراسات الجدوى لإعادة الاستخدام”، وذلك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

ورشة إعادة التفكير في التراث

وحاضر في الورشة باليوم الأول كل من فاتن صلاح سليمان دكتور تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العربي عن التراث وأنواعه والأساليب الحديثة في معالجة التراث والحفاظ عليه وإعادة استخدامه، وتجارب محلية من الحفاظ عليه.

بالإضافة إلى هبة الله يوسف خيري مدير عام التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحدثت عن دور الجهاز ومجالات عمله والقوانين التي يعمل بها.

وتضمن اليوم الثاني محاضرتان الأولى للدكتور وليد عامر مدير عام الحفاظ والارتقاء بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن الأسس والمعايير الخاصة بالحفاظ والارتقاء بالمباني والمناطق التراثية، والثانية لمهندسة هبة الله يوسف خيري تضمنت دراسات الجدوى المبدئية والدراسات الفنية للمباني التراثية وبعض التجارب العالمية لإعادة الإحياء.

وحضر الورشة طلبة هندسة عين شمس وتخطيط عمراني والأكاديمية الحديثة.

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