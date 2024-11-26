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بحضور حمدي الميرغني، أشرف عبد الباقي وابنته زينة يحتفلان بالعرض الخاص لـ "مين يصدق" (صور) - أخبار كلمتك

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بحضور حمدي الميرغني، أشرف عبد الباقي وابنته زينة يحتفلان بالعرض الخاص لـ "مين يصدق" (صور) - أخبار كلمتك

بحضور حمدي الميرغني، أشرف عبد الباقي وابنته زينة يحتفلان بالعرض الخاص لـ "مين يصدق" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - احتفل الفنان أشرف عبد الباقي مع ابنته زينة بالعرض الخاص لفيلم مين يصدق في إحدى السينمات الكبرى على طريق العين السخنة، وذلك بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

 

وحرص على الحضور أيضا؛ صدقي صخر ووئام وجدي بالإضافة إلى حضور حمدي الميرغني وغيرهم.

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 وكان الفنان الشاب يوسف عمر قد كشف عن تفاصيل  فيلمه “مين يصدق” خلال عرضه  بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

 

شخصية يوسف عمر 

وقال يوسف عمر خلال لقاء له مع كلمتك:" إنه يجسد شخصية باسم، وهو شاب بسيط يشبه حالات كثيرة من المجتمع، مضيفًا أنه فوجئ بعرض العمل في مهرجان القاهرة، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور 

 

 

أضاف يوسف عمر بأنه يستعد الفترة المقبلة لفيلم فرقة الموت مع أحمد عز، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

 

فيلم مين يصدق

 

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك. 

"يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير، والفيلم وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبد المجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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