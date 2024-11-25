نيكول سابا تحتفل ببدء تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:00 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ببدء تصوير مسلسل “ وتقابل حبيب” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت نيكول عددا من الصور لها داخل كواليس المسلسل.

وعلقت نيكول قائلة: "أول يوم تصوير من مسلسل وتقابل حبيب، أدعولي بالتوفيق والنجاح "

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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