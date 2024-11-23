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مشاهير العرب - آخرهم الفنانة مي عز الدين.. نجوم يغيبون عن جنازة ذويهم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخرهم الفنانة مي عز الدين.. نجوم يغيبون عن جنازة ذويهم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخرهم الفنانة مي عز الدين.. نجوم يغيبون عن جنازة ذويهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - مي عز الدين.. شهد الوسط الفني غياب عدد من النجوم عن حضور جنازات ذويهم، آخرهم الفنانة مي عز الدين ، التي تغيبت عن قداس صلاة جنازة والدتها السيدة مها نصري، التي أقيمت بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون.

وتغيبت مي عز الدين ، عن قداس صلاة جنازة والدتها بسبب تعرضها لانهيار عصبي على إثره نقلت إلى إحدى المستشفيات، وعلى الرغم من غياب مي، حرص العديد من أصدقائها بالوسط الفني على حضور الجنازة أبرزهم: تامر حسني، أحمد عصام، طارق صبري، وآخرين من الفنانين.

مي عز الدين

غياب نجلاء فتحي عن جنازة زوجها

ولم تكن الفنانة مي عز الدين، هي النجمة الأولى التي تغيبت عن حضور جنازة ذويها، حيث أن الفنانة نجلاء فتحي، قد تغيبت عن حضور جنازة زوجها الكاتب الصحفي حمدي قنديل، التي انطلقت من مسجد عمر مكرم، وذلك بسبب تعرضها لصدمة عصبية وتم نقلها إلى المستشفى، وحضرت ابنته ياسمين بدلا عنها.

وفاة والدة مي عز الدين

وتُوفيت والدة الفنانة مي عز الدين، أمس الجمعة 22 نوفمبر، بعد صراع مع المرض، الذي اضطرها إلى المكوث داخل إحدى المستشفيات لفترة طويلة.

وكانت أعلنت الفنانة مي عز الدين، سابقًا تعرض والدتها لوعكة صحية، مما نتج عنه احتجازها في إحدى المستشفيات لعمل غسيل كلوي، وطالبت الفنانة مي عز الدين جمهورها بالدعاء لها، قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي».

خالد سرحان ينعي والدة الفنانة مي عز الدين

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي والدة الفنانة مي عز الدين أبرزهم الفنان خالد سرحان الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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