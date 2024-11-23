مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يعلن عن أفلام أقسامه الخمسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - أعلن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السابعة عشر التي تقام في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى الـ ٧ من ديسمبر المقبل - والذي تُعرض فعالياته في سينما زاوية، وسينما الزمالك وبعض من العروض في سينما أركان وبوينت ٩٠.

وعن برنامج البانوراما لهذا العام الذي يحتوي أربعين فيلمًا مقسم إلى ٥ أقسام هي:

أفلام قسم الأرض، وهو القسم الذي يعرض الأفلام التي تتحدث عن أبطال مُقيّدين بالأعراف الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الديناميكيات العائلية، حيث يظهر أبطالها متجذرين بقوة في الأرض ويصارعون الظروف المفروضة عليهم.

ونستعرض فيها أفلام ( آرماند، الفتاة ذات الإبرة، الاحتضار، الفلاحون، محبب للنفس، عصفور في المدخنة، عند السقوط، أضواء صغيرة، توكسيك).

أما قسم الهواء، ونشاهد أبطاله رافضين التجذر، يطوفون في الهواء وتتوق أنفسهم إلى أن يصبحوا في مكان آخر أو يصبحوا أشخاص آخرين.

ويضم هذا القسم أفلام ( بيرد، جزيرة نيت، بارثيوني، الطاووس، سلام عليك يا ماريا، المادة، التخطي، أماني النجوم، عمرو سيدريك - إذا يومًا صار الأمر غريبًا).

وفي قسم أفلام الماء، نجد بطلنا مُبحرًا بين تيارات الزمن، يصارع من أجل الحفاظ على الماضي أو حماية المستقبل.

ونشاهد في هذا القسم أفلام ( داهومي - العودة، بريدية من المدينة الفاضلة، فرصه كهرومائية، ثماني بطاقات، تدفق، جولي تلتزم الصمت، كان ياما كان في إحدى الغابات، صمت المنطق، الكوكب ب، الموسيقى التصويرية للانقلاب، عندما ينبثق النور).

وتأتي أفلام قسم النار، لترينا البطل مسكونًا بشعلة داخلية، يبحث عن الانتقام أو الخلاص.

وتضم أفلام ( الأشباح، الارض المحروقة، رسائل صقلية، أبناء، الكونت دي مونت كريستو، حمام الشيطان، العودة، الحجرة المجاورة، سكون الريح).

كما تضم البانوراما هذا العام في برنامجها الخاص مجموعة من الأفلام قصيرة لليوس كاراكس الذي تنوع في أفلامه فيخرج فيلمًا ويقوم ببطولة الآخر، ويعرض له في البرنامج فيلمي ( أسطورة مدينة وليس أنا).

يمكنكم تصفح جدول البانوراما والحجز من خلال صفحات زاوية في هذا الرابط: https://elcinema.com/festival/1001814/

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك). ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

ومن ضمن شركاء البانوراما هذا العام: المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.

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