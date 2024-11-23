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فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

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فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - بدأت الفنانة فيفي عبده تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، وجمعتها المشاهد الأولى بالفنان أحمد السقا، وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، تملك بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، وتقوم بمساعدتهما خلال أحداث العمل. 


تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

 وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

 

 وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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