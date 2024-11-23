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مشاهير العرب - «مش مصدق ومصدوم».. تامر عاشور ناعيا الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مش مصدق ومصدوم».. تامر عاشور ناعيا الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش مصدق ومصدوم».. تامر عاشور ناعيا الملحن محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:49 مساءً - نعى الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الملحن محمد رحيم خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح السبت.

وشارك تامر عاشور، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «إنا لله وإن اليه راجعون، والله ما مصدق وحزين حزن شديد جدا على فراق الاخ والصديق الفنان الكبير محمد رحيم ألم وصدمة كبيرة الحقيقة يارب يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وفاة الملحن محمد رحيم

موعد جنازة محمد رحيم

ومن ناحية آخرى، نفى مصدر مقرب من الملحن محمد رحيم، لـ كلمتك، كل الأخبار المتداولة عن تحديد موعد جنازة الملحن محمد رحيم اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، مؤكدًا أنه لن يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

دفن الملحن محمد رحيم

وأضاف المصدر، أن شقيق الراحل محمد رحيم شدد على ضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في الوفاة وتحديد أسبابها، ورفض دفن جثمان شقيقه إلا بعد التأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وفاة محمد رحيم

زوجة الملحن محمد رحيم

وجدير بالذكر، أن زوجة الملحن محمد رحيم، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم تشييع جثمان زوجها عقب صلاة عصر اليوم، لكن سرعان ما حذفت المنشور الخاص بها.

من جانبها، كشفت تحريات المباحث توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم، وصرحت بدفن الجثمان، لكن شقيقه طالب بتدخل النيابة العامة لمناظرة الجثمان وفتح التحقيق من جديد لبيان سبب الوفاة.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا، خلال الدقائق الماضية الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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