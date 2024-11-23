مشاهير العرب - قريبا.. انطلاق فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 03:49 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، انتهائها من كافة الاستعدادات لإطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، ويأتي ذلك تحت رئاسة المخرج هاني لاشين.

ويتابع «لاشين» مع كل الإدارات المختصة بالمهرجان ترتيبات استقبال ضيوف المهرجان خلال الساعات المقبلة، فضلًا عن ساحة حفل الافتتاح والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة الفيوم بقيادة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم لخروج المهرجان بشكل مميز.

ومن المقرر أن يشهد سمبوزيوم «وجوه الفيوم» لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة مشاركة فنانين من عدة دول عربية وأجنبية.

وجاءت قائمة المشاركين في سمبوزيوم «وجوه الفيوم» تضم 10 فنانين من 8 دول مختلفة وهي «مصر، الكويت، العراق، سوريا، بلجيكا، فرنسا، فنلندا، كوريا الجنوبية».

وحظيت قائمة المشاركين من الكويت في هذا الحدث بنصيب الأسد، بثلاثة مشاركين هم: ليلى دشتي، دانة الخشتي، وعائشة الذياب.. بينما يشارك من مصر الدكتورة داليا فؤاد.. من بلجيكا ستار نعمة.. من فرنسا الفنان هيرفيه كونستانت.. من كوريا الجنوبية، البروفيسور Sou.. من العراق جلال علوان.. من سوريا خالد الساعي.. ومن فنلندا يوها بيكا فايسانن.

ويهدف سمبوزيوم «وجوه الفيوم» إلى استكشاف المساحات المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما، مسلطًا الضوءَ على التقارب بين الصورة السينمائية واللوحة الفنية.

موعد انطلاق فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي

من المقرر انطلاق فعاليات مهرجان الفيوم يوم 25 نوفمبر القادم وتمتد حتى يوم 30 من نفس الشهر، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ووزارة الثقافة وجامعة الفيوم، وتنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون.

وجاءت إدارة المهرجان مكونة من: المخرج هاني لاشين رئيسًا، الفنان سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، الكاتب والناقد عصام زكريا مستشارًا فنيًّا، الكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًّا، الفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء، الدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًّا.