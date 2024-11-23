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مشاهير العرب - تشييع جنازة والدة مي عز الدين من كنسية الملاك ميخائيل (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تشييع جنازة والدة مي عز الدين من كنسية الملاك ميخائيل (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تشييع جنازة والدة مي عز الدين من كنسية الملاك ميخائيل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - شيعت جنازة والدة الفنانة مي عز الدين، اليوم السبت، من كنسية الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، والتي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة متأثرة بأزمة صحية.

وغابت مي عز الدين عن تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، لتعرضها لانهيار عصبي حزنا على رحيل والدتها، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الجنازة من ضمنهم، هنادي مهنا، وتامر حسني، وأحمد عصام.

تامر حسني
جنازة والدة مي عز الدين

وفاة والدة مي عز الدين

وتُوفيت والدة الفنانة مي عز الدين، أمس الجمعة 22 نوفمبر، بعد صراع مع المرض، الذي اضطرها إلى المكوث داخل إحدى المستشفيات لفترة طويلة.

جنازة والدة مي عز الدين

مي عز الدين تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها

وكانت أعلنت الفنانة مي عز الدين، سابقًا تعرض والدتها لوعكة صحية، مما نتج عنه احتجازها في إحدى المستشفيات لعمل غسيل كلوي، وطالبت الفنانة مي عز الدين جمهورها بالدعاء لها، قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي».

خالد سرحان ينعى وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

وعبر الفنان خالد سرحان، عن بالغ حزنه على وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين».

مي كساب تنعى وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

كما نعت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، والدة الفنانة مي عز الدين، قائلة: «البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها».

الفنانة هنادي مهنا

وكتبت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابه على «إنستجرام»: «ربنا يرحمها، ادعوا لها، وربنا يصبر قلبكِ يا مي».

الفنانة نهال عنبر

وقالت الفنانة نهال عنبر، على «إنستجرام»: «البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبكِ، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ودعواتكم لمي بالصبر والسلوان».

السيناريست أماني التونسي

أما السيناريست أماني التونسي، فكتبت على إنستجرام: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنًا إليه راجعون، شدي حيلك أنا عارفة إنه وجع ما بعده وجع».

تامر حسني ينعى والدة مي عز الدين

وبكلمات مؤثرة تعبر عن حزنه لوفاة والدة مي عز الدين، قال الفنان تامر حسني، عبر خاصية الاستوري بـ «إنستجرام»: «مش عارف أقول إيه ولا إيه عن طيبة الست العظيمة دي، والدة مي عز الدين، ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده، راحت عند اللي أحن مننا كلنا عليها. نسألكم الدعاء لها بالرحمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

الفنان خالد سليم

نعى الفنان خالد سليم، والدة الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه «إنستجرام»، قائلا: البقاء والدوام لله حبيبتي وأم صديقتي الغالية إنا لله وإنا إليه راجعون».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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