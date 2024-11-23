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مشاهير العرب - حسين فهمي: الشهرة أثرت على حياتي الشخصية وعلاقتي بأولادي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي: الشهرة أثرت على حياتي الشخصية وعلاقتي بأولادي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: الشهرة أثرت على حياتي الشخصية وعلاقتي بأولادي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - أكد الفنان حسين فهمي، أن الشهرة آثرت على حياته الشخصية وعلاقته مع أولاده، حيث أصبح من الصعب الخروج معهم في مكان عام.

وأضاف حسين فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «الشهرة أثرت على علاقتي بالناس المحيطين منّي، وأولهم أولادي مكنتش عارف اتبسط بيهم ولا هم عارفين يتبسطوا معايا، كنت حابب أخدهم جنينة الحيوانات معرفتش، دخلنا الجنينة لمدة ديقتقين وخرجنا تاني، الناس هجمت عليا».

وتابع حسين فهمي: «كنت أحب جدًا ابقى موجود معاهم وهم بيتعلموا ركوب العجل، او بيتعلموا السباحة، مقدرتش لإني في حدود ضيقة ببقى موجود لإني طول الوقت محاط بجمهور كبير، وهذا شئ جمل حيته جدًا، لكنه آثر على حياتي الشخصية».

وأكد حسين فهمي، خلال اللقاء على أن الحركة السينمائية في مصر متميزة جدًا، على الرغم من مرورها بكبوات بالإضافة إلى فترات هبوط وصعود، ولكن دائمًا في صعود خلال الفترة الماضية، ومع دخول التكنولوجيا استطاعنا الإستفادة منها بشكل كبير في صناعة السينما، بالإضافة إلى وجود كتّاب سيناريو ومخرجين شباب متميزين جدًا، إلى جانب المخرجين السابقين.

وأوضح حسين فهمي، أنه قام بترميم 10 أفلام سينمائية من فترة الأبيض والأسود وتم عرضها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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