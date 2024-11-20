عرض فيلم "شائعات" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - يعرض غدًا الخميس 21 نوفمبر، فيلم "شائعات"، ضمن عروض منتصف الليل، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "شائعات" روائي تدور أحداثه حول قادة في طريقهم إلى قمة مجموعة السبع السنوية، يضيع القادة السبعة لأغنى الديمقراطيات الليبرالية في العالم في الغابة ويواجهون مخاطر متزايدة أثناء محاولتهم صياغة بيان مؤقت بشأن أزمة عالمية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 104 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج جاي مادن، جالين جونسون، إيفان جونسون، وإنتاج مشترك بين كندا، ألمانيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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