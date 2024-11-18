قطاع الفنون التشكيلية يحتفى باليوم العالمي للطفل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:07 مساءً - يحتفي قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش باليوم العالمي للطفل، من خلال المعرض الفني "أبنائنا في متاحفنا" الذي يفتتح غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، وذلك في تمام الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى 20 نوفمبر بمركز محمود مختار الثقافي.

ويضم معرض “أبنائنا في متاحفنا” الذي تحتضنه قاعتا نهضة مصر وإيزيس حصاد الورش الفنية التي نظمتها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، كما يتضمن المعرض مجموعة ورش تفاعلية وبرنامج تدريبي للمنشطين الثقافيين من مختلف المتاحف، وعرض فيديو لأنشطة المتاحف المختلفة بجميع المحافظات، مع إهداء بعض المستنسخات من أعمال المتاحف الفنية للمشاركين بالمعرض لإدخال البهجة على نفوس الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في محبة وممارسة الفن.

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