"ماستر كلاس" لـ رئيس لجنة التحكيم دانيس تانوفيتش بمهرجان القاهرة السينمائي غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:07 مساءً - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثالثة عصر غد الثلاثاء 19 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ماستر كلاس للمخرج السينمائي دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

تُعد هذه المحاضرة التي يديرها صانع الأفلام مروان عمارة فرصة فريدة للجمهور للتعرف على العالم السينمائي شديد الثراء لصانع أفلام حائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش يناقش فيها بتفاصيل قيمة رؤيته حول مسيرته المهنية التي يشهد لها كل مشاهد وصانع في مجال السينما.

تشمل مسيرة تانوفيتش المهنية المرموقة فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم "أرض لا رجل فيها" في فئة الأفلام الأجنبية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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