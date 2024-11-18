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مشاهير العرب - بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - أقيمت أمسية شعرية ونقدية اليوم الإثنين بعنوان فن "الواو" تاريخ من التراث الشعبي، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً، داخل قاعة المجلس الأعلى للثقافة، حيث قامت بتنظيم تلك الأمسية الشعرية، لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور يوسف نوفل.

وكانت الأمسية بريادة الشاعر عبد الستار سليم، رائد فن الواو وعضو لجنة الشعر، متحدثًا عن تاريخ شعر الواو وعن بدايته.

أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

شارك في الأمسية كل من، الشعراء «خالد الطاهر، عادل بهنسي، عبده الشنهورى، فضل محمد إبراهيم، دكتورة مرفت شوقي، وداد الهواري».

وناقشت الأمسية الشعرية تاريخ فن التراث الشعبي «شعر الواو»، وكيف بدأ وبعض من المربعات الشعرية التي تندرج تحت فن شعر الواو.

أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

ويعد «شعر الواو»، أحد أنواع التراث الشعبي، المنتشرة في صعيد مصر، ويتميز بنظم يسمي المربعات، ويستخدم اللغة الشعبية وعادة ما يصاحبه عزف موسيقي على الربابة.

ويستمد «فن الواو» أهميته من كونه فنا شفاهيا ويقسم فن شعر الواو إلى نوعين: مربعات مفتوحة، ويسهل فهمه وتحليله، وعن النوع الثاني مربع مغلق، وذلك صعب فهمه إلا لمن كان يفهم لهجة قائله.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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