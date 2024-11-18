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مشاهير العرب - «بدون مكياج».. سارة سلامة ترد على المتنمرين بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بدون مكياج».. سارة سلامة ترد على المتنمرين بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بدون مكياج».. سارة سلامة ترد على المتنمرين بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - تجاهلت الفنانة سارة سلامة الرد على حملة الهجوم التي شنت عليها عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد ظهورها خلال مسلسلها نقطة سودة بملامح متغيرة نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة سارة سلامة، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور لها بدون مكياج.

سارة سلامة
سارة سلامة

أبطال مسلسل نقطة سوده

مسلسل «نقطة سودة» من بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ويعد مسلسل نقطة سودة، التعاون الفني الثاني بين النجمين أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تقديمهما فيلم «اللعبة أمريكاني»، الذي عرض عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

ودارت أحداث المسلسل حول سلسلة من الألغاز التي تواجهها شخصيات العمل، مما يضيف جوًا من الغموض والتشويق في كل حلقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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