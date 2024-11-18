نجوم مسلسل موعد مع الماضي يتحدثون عن كواليسه بمؤتمر صحفي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - أقامت منصة نتفلكس مؤتمرًا صحفيًا لأبطال مسلسل “موعد مع الماضي” بأحد الفنادق الكبرى الموجود على كورنيش النيل بالقاهرة، حيث حضر المؤتمر كل أبطال المسلسل، وعلى رأسهم آسر ياسين ومحمود حميدة وشيرين رضا وشريف سلامة ومحمد علاء وهدى المفتي وركين سعد ومحمد ثروت والمخرج السدير مسعود

مؤتمر مسلسل موعد مع الماضي

وتحدث أبطال المسلسل عن كواليس العمل وما قبل التصوير، بالإضافة إلى التحضيرات الأولية للعمل المأخوذ من مسلسل مكسيكي يحمل نفس الاسم والأحداث.

وقال المخرج السدير مسعود إنه لأول مرة يشعر بالسعادة البالغة، بعد أن عرض حلقتين من المسلسل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، كما أن هذا المسلسل به الكثير من التفاصيل التي تجعله مميزا للغاية عن باقي الأعمال الدرامية التي قدمها

وقال محمود حميدة إن فكرة المسلسل أعجبته للغاية ، ولم يكن يعلم أنه فورمات عالمية، لكن بعد قراءة السيناريو وجده يتناسب مع طبيعة المشاهد العربي

مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.

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