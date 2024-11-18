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شريف سلامة: جلست في المنزل سنوات لأبتعد عن النمطية والتكرار - أخبار كلمتك

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شريف سلامة: جلست في المنزل سنوات لأبتعد عن النمطية والتكرار - أخبار كلمتك

شريف سلامة: جلست في المنزل سنوات لأبتعد عن النمطية والتكرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - قال الفنان شريف سلامة إنه منذ بدايته في مجال الفن وهو يبتعد عن فكرة النمطية والتكرار، التي من الممكن أن تتسبب في تصنيفه كفنان يؤدي أدوارا بعينها فقط.

وأضاف سلامة خلال المؤتمر الصحفي لمسلسل"موعد مع الماضي"، أنه كان يجلس في منزله لسنوات حتي لا يكرر نفس الشخصيات التي قدمها، أو أنواع الأدوار التي جسدها من قبل، لذلك فإن أدواره تتنوع بين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي وغيرها، وهذا ما أفاده بشكل كبير على المدى البعيد 

وأوضح شريف سلامة أنه سعيد  بالتعاون مع أبطال مسلسل موعد مع الماضي، خاصة أنه لم يعمل من قبل مع كل أبطال المسلسل سوى الفنان محمد ثروت  

مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

 


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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