يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

يحيى زكريا: الطيران المدني هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. اغتصاب طالبة على يد احد اقارب مديرها - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. اغتصاب طالبة على يد احد اقارب مديرها - أخبار كلمتك

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو) - أخبار كلمتك

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو) - أخبار كلمتك

مسئولو شركات الاتصالات يناقشون أبرز تحديات تشغيل الجيل الخامس - أخبار كلمتك

مسئولو شركات الاتصالات يناقشون أبرز تحديات تشغيل الجيل الخامس - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار - أخبار كلمتك

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع حريق هائل بمنزل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع حريق هائل بمنزل في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC الأربعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC الأربعاء - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - تعرض قناة "CBC" يوم الأربعاء المقبل سادس حلقات الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، بوجود 2 من "الشاركس" وهما محمد منصور وعبدالله سلام.

ويتنافس خلال الحلقة كل من Nuit Fragrances التي تأسست في فبرایر ٢٠٢٤ وھم یقدمون عطور محاكاة لعطور عالمیة ومنتجات عنایة شخصیة، ومن أھم ممیزاتھم وصف وشرح على صفحاتھم كل عطر ومكوناته وكیف سيشعر الشخص عند استخدامه كما يتم اختيار العطر المناسب للأشخاص بناء على شخصیتھم وأسلوب حیاتھم.

الشركة الثانية هي Target تارجت ایجیبت للأنظمة الأمنیة، وهي شركة متخصصة في قطاع أنظمة وحلول الإنذار ضد سرقة المتاجر التجاریة، حيث يتم تصنيع بوابات إنذار للمحلات التجاریة في المولات لمنع السرقة، بالإضافة إلى تصنیع المنتجات الخاصة التي یتم تركیبھا على الملابس والمنتجات.

أما الشركة الثالثة فهي Tektōn التي تأسست في ٢٠١٨ وھم خبراء في الھندسة المعماریة والتصمیمات الداخلیة ومنتجات الأثاث النقیة المصممة بشكل استثنائي لعشاق الخشب الطبیعي والفخامة، حيث ‎تلبي الشركة الطلب المتزاید على الأثاث والدیكورات الداخلیة الفریدة والصدیقة للبیئة والجذابة بصریًا في سوق الأثاث والتصمیم المتنامي من خلال توفیر منتجات خشبیة استثنائیة.

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة  WATCHIT.

برنامج شارك تانك

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «قلت لهم حرام عليكم».. سر رفض الفنانة عفاف رشاد العمل مع طليقها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق