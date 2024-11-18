3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - تعرض قناة "CBC" يوم الأربعاء المقبل سادس حلقات الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك مصر" لتقديم الفرص إلى الشركات الناشئة الجديدة، بوجود 2 من "الشاركس" وهما محمد منصور وعبدالله سلام.

ويتنافس خلال الحلقة كل من Nuit Fragrances التي تأسست في فبرایر ٢٠٢٤ وھم یقدمون عطور محاكاة لعطور عالمیة ومنتجات عنایة شخصیة، ومن أھم ممیزاتھم وصف وشرح على صفحاتھم كل عطر ومكوناته وكیف سيشعر الشخص عند استخدامه كما يتم اختيار العطر المناسب للأشخاص بناء على شخصیتھم وأسلوب حیاتھم.

الشركة الثانية هي Target تارجت ایجیبت للأنظمة الأمنیة، وهي شركة متخصصة في قطاع أنظمة وحلول الإنذار ضد سرقة المتاجر التجاریة، حيث يتم تصنيع بوابات إنذار للمحلات التجاریة في المولات لمنع السرقة، بالإضافة إلى تصنیع المنتجات الخاصة التي یتم تركیبھا على الملابس والمنتجات.

أما الشركة الثالثة فهي Tektōn التي تأسست في ٢٠١٨ وھم خبراء في الھندسة المعماریة والتصمیمات الداخلیة ومنتجات الأثاث النقیة المصممة بشكل استثنائي لعشاق الخشب الطبیعي والفخامة، حيث ‎تلبي الشركة الطلب المتزاید على الأثاث والدیكورات الداخلیة الفریدة والصدیقة للبیئة والجذابة بصریًا في سوق الأثاث والتصمیم المتنامي من خلال توفیر منتجات خشبیة استثنائیة.

يعرض "شارك تانك" الموسم الثالث كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT.

برنامج شارك تانك

ويقدم "شارك تانك" فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم على لجنة التحكيم وجذب استثمارات لتمويل مشاريعهم، كما يساهم في اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال، بجانب أنه يساعد على تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

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