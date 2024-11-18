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جونغ هيون وشين يون في بطولة الدراما الكورية الجديدة "A Hundred Memories" - أخبار كلمتك

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جونغ هيون وشين يون في بطولة الدراما الكورية الجديدة "A Hundred Memories" - أخبار كلمتك

جونغ هيون وشين يون في بطولة الدراما الكورية الجديدة "A Hundred Memories" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - كشفت وسائل الإعلام الكورية صباح اليوم الاثنين عن طاقم عمل ضخم للدراما المنتظرة "A Hundred Memories"، حيث يتعاون نخبة من الممثلين والممثلات الشباب في المسلسل، ومنهم: كيم جونغ هيون، وهيو نام جون، ولي وون جونج، وشين يي يون، وكيم دا مي.

وعقب الأخبار بوسائل الإعلام، صرح ممثل من وكالة كيم جونغ هيون Story J Company، عن تلقى كيم جونغ هيون عرضًا للتمثيل في "A Hundred Memories"، مؤكدًا أنه يراجعه حاليًا بشكل إيجابي.

كما ورد أن هيو نام جون ولي وون جونج سيشاركان في الدراما، على الرغم من أن ممثليهما لم يعلقوا على التقارير بعد.

وتجري كيم دا مي وشين يي يون محادثات لتجسيد شخصيتي جو يونغ راي وسيو جونغ هي، سائقا حافلات يعملان في شركة تشيونغ آه للنقل.

دراما A Hundred Memories

تدور أحداث "A Hundred Memories" في الثمانينيات، وتتناول صداقة سائقتي حافلة تتشابك قصص حبهما مع رجل يبدو أنه مصيرهما المحتوم، والمسلسل من إخراج كيم سانغ الذي سبق وعمل بالدراما الشاهيرة "Thirty-Nine"، وتأليف يانغ هي سونغ، كاتب "Oh My Ghost" و"Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo" و"Crash Course in Romance".

شخصيات دراما A Hundred Memories

وعرض على كيم جونغ هيون دور جونغ هيون، طالب جامعي والابن الأكبر لعائلة تشايبول التي تقف وراء شركة هواشين للإلكترونيات، ويُعرف جونغ هيون بأنه الرجل المثالي الذي دخل كلية الحقوق المرموقة في سيول كأفضل طالب، وبعد الدراسة في الخارج، عاد وأصبح مديرًا تنفيذيًا ناجحًا، فقط ليلتقي بجو يونغ راي، الأخت الصغرى لصديقه يونغ سيك، مما أعاد إشعال المشاعر التي اعتقد أنها نسيت منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يلعب هيو نام جون دور هان جاي بيل، وهو رجل ولد بملعقة ذهبية بمظهر ينضح بالثروة والمكانة. ومع ذلك، وراء مظهره الخارجي المثالي على ما يبدو تكمن شخصية تحمل ندوبًا من ألم غياب والدته والاستياء تجاه والده.

ويؤدي إن لي وون جونج دور ما سانغ تشول، وهي شخصية مرحة ومتهورة ولا مبالية. على الرغم من كونه أصغر من هان جاي بيل بعام واحد، إلا أن سحره المرح وطبيعته الهادئة وولائه الثابت يجعله أقرب صديق لجاي بيل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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