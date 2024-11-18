مشاهير العرب - «كناريا أحلى واحدة في الحتة».. العوضي يكشف عن صور جديدة من كواليس «فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - كشف الفنان أحمد العوضي عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل فهد البطل المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وظهر أحمد العوضي برفقة الفنانة ميرنا نور الدين خلال الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «فهد وكناريا أحلى واحدة في الحتة، (فهد البطل) مسلسل يليق بكل إخواتي، نجاح دباح إن شاء الله».

تفاصيل مسلسل فهد البطل

يشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي في تصريحات لـ برنامج «Arab Wood» إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».