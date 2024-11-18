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منة عدلي القيعي تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - بعد تسجيله أغنية جديدة..

محمد منير، كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، كواليس تعاونها مع الكينج محمد منير بعد تعافيه من وعكته الصحية.

 

الحالة الصحية لمحمد منير

وقالت منة عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الكينج محمد منير زي الفل، وبصحة جيدة".

 

شائعات عن صحة محمد منير

وتابعت: "الفترة الماضية خرجت شائعات عن صحة محمد منير ليس لها أي معنى، ونرد عليها بأن الكينج تعافى من الوعكة الصحية وحالته الاَن جيدة، وقمنا بتسجيل الأغنية وهذا أبلغ رد".

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محمد منير يسجل أغنية جديدة

وأضافت:"سجلنا أغنية من ألحان عزيز الشافعي وكلماتي وهي الأغنية الأولى في الألبوم الجديد الذي يجهز له، وأطمع أن يكون لي أكثر من أغنية في الألبوم".

 

ورفضت منة عدلي القيعي، الإفصاح عن الأغنية الجديدة للكينج محمد منير، احترامًا للمطرب الكبير.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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