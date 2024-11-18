مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي ينظم جلسة حوارية مع عمرو سعد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تنظيمها جلسة نقاش حوارية مع الفنان عمرو سعد على هامش فعاليات الدورة الـ 45 للمهرجان.

ومن المقرر أن تقام جلسة النقاش الحوارية لــ عمرو سعد في المسرح المفتوح بدار الأوبرا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 6 مساء، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

آخر أعمال عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لخوض موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «سيد الناس».

ويبدأ عمرو سعد تصوير أولى مشاهد مسلسله 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير، التي تشهد أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل «سيد الناس»

ويشارك في بطولة مسلسل «سيد الناس» عدد من انجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.