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مشاهير العرب - محمد علاء يكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد علاء يكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد علاء يكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل «موعد مع الماضي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - كشف الفنان محمد علاء، عن كواليس مشاركته في مسلسل «موعد مع الماضي» أن الشخصية التي قدمها تختلف تمام عن المتواجدة بالنسخة الأجنبية للعمل.

وقال علاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد: «أنا متفرجتش على النسخة الأجنبية للعمل، والشخصية بتاعتي اتعملت بشكل جديد خالص عن الأجنبي، وقعدت فترة كبيرة مع المخرج السدير مسعود عشان نوصل لشكل محترف، والدور دا كله بيتعامل بالعيون ودا شيء صعب، واتبسط جدا لما شوفت العمل امبارح».

وتابع حديثه واصفا فرحته عندما عرض عليه العمل بفرحة الأطفال معقب: «لما جالي شخصيتي في مسلسل موعد مع الماضي، كنت عامل زي الطفل، لأن كنت مبسوط بأن المخرج السدير مسعود شايفني في المنطقة دي، وقعدنا حضرنا كتير أنا وهو وفي أول يوم تصوير قالي هو دا اللي أنا عايزه بظبط، ومكنتش قلقان لأني اشتغلت معاه قبل كدا وعارف هو بيعمل إيه».

وجاء المؤتمر الصحفي للفنان محمد علاء عقب النجاح الذي حققه مسلسله «موعد مع الماضي» يوم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتم عرض حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» بحضور جميع أبطاله وصناعه.

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي من بطولة الفنان آسر ياسين إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: محمود حميدة، شريف سلامة، هدى المفتي، وصبا مبارك وآخرين من الفنانين.

ودارت أحداث مسلسل موعد مع الماضي حول حكايات إنسانية مشوقة تتنقل بين الحاضر والماضي، وكما يتناول قضايا اجتماعية مؤثرة، وسيتم اليوم الموافق يوم 17 نوفمبر عرض حلقتين منه، في تمام الساعة 6:00 مساءً بدار الأوبرا المصرية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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