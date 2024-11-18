لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد العرض المسرحى الجديد (رماد من زمن الفتونة) لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف دراما محمد فؤاد،تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل ومخرج منفذ رجوي حامد، وذلك لمدة ٣ ليال متتالية تبدأ في الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس ١٩، ٢٠، ٢١ نوفمبر علي مسرح الجمهورية.

دار الأوبرا المصرية

يتناول العرض الذي يقدم لأول مرة سيطرة الأنثي وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية صراعاتها، وكشف أبعاد جديدة حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة، وكذلك الصراع الداخلي والخارجي للمرأة في مواجهة الضغوط المجتمعية، وذلك إثباتا منها لدورها في التغيير والتأثير علي محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة.

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي في دور (المؤنث والغجرية)، عبد الرحمن دسوقي، نادر جمال بالتبادل مع في دور (رجل التكوين)، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال فى دور الفتوة، نوران محمد فى دور الأم، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمه محسن فى دور شرابه، نور عمرو بالتبادل مع أحمد عاطف فى دور الفتوة ٢ وأشرف كوداك فى دور الفتوة ٣.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليا المدير الفنى الدكتور عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام ٢٠٠٩ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية.

وظهرت أولى أعمالها عام ٢٠٠٩ باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان واعجاب الجمهور،شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن،عن عرض بهية عام ٢٠١٩وحققت العديد من النجاحات المميزة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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