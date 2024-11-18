بيت السناري يناقش كتاب "رحلة إلى الشرق القديم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة كتاب "رحلة إلى الشرق القديم: مصر وجيرانها في 3 آلاف عام" للدكتور شريف شعبان، وذلك يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة الدكتور أسامة الشاذلي، بحضور نخبة من الباحثين والمثقفين المهتمين بتاريخ الحضارات.

كتاب رحلة إلى الشرق القديم: مصر وجيرانها في 3 آلاف عام

يستعرض الكتاب رحلة البشرية عبر تاريخ الشرق القديم، بدءًا من الطوفان العظيم وحتى ظهور الإسلام. يغطي الكتاب الحضارات القديمة وقصة صعودها وازدهارها وسقوطها. كما يسلط الضوء على تأثير هذه الحضارات على بعضها البعض.

يتناول الكتاب أيضًا صعود الحضارة اليونانية والرومانية، والصراع بين الشرق والغرب، وانتشار الديانات في الجزيرة العربية. ويختتم بظهور الإسلام، الذي يمثل نهاية العصر القديم وبداية حقبة جديدة.

هذا العمل الموسوعي، الأول من نوعه، يقدم نظرة شاملة لتاريخ الشرق، معتمدًا على مصادر عربية وأجنبية، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المنطقة وتأثيرها على العالم.

تأتي الندوة في إطار الجهود الرامية إلى نشر الوعي التاريخي والثقافي، وتسليط الضوء على دور الحضارات القديمة في تشكيل وجدان البشرية، وتعزيز التفاعل بين الكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي، بما يُثري المعرفة التاريخية ويساهم في فهم أعمق للأحداث المعاصرة.

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