دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة - أخبار كلمتك

دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة - أخبار كلمتك

السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع - أخبار كلمتك

السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حماس، وإسرائيل ليست طرفا يعرقل المفاوضات - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حماس، وإسرائيل ليست طرفا يعرقل المفاوضات - أخبار كلمتك

لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور) - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أبطال مسلسل "٦ شهور" فى معكم منى الشاذلى، الخميس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبطال مسلسل "٦ شهور" فى معكم منى الشاذلى، الخميس - أخبار كلمتك

أبطال مسلسل "٦ شهور" فى معكم منى الشاذلى، الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - بعد تحقيق مسلسل "٦ شهور " مشاهدات مرتفعة يحل صناع ونجوم المسلسل ضيوفًا في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة "ON".

مسلسل ٦ شهور يكشف حكايات وكواليس من حياة وطبيعة عمل من يعملون فى المبيعات فى مجال العقارات بشكل كوميدى اجتماعى.

يستضيف البرنامج  كل من نور النبوي ونور إيهاب ومصطفى محمود الشهير بـ "ليشع" ومروان فارس وأحمد هشام والمؤلف عمرو أبوزيد والمخرج مصطفى صولى.

وخلال حلقة مليئة بالضحك واللعب، يروي صناع العمل كواليس وحكايات من داخل أجواء التصوير.

 

نور النبوي 

 

يقول نور النبوي إنه والمخرج والمؤلف جلسوا مع منتجين كثيرين من أجل خروج العمل للنور.

كما يحكي الضيوف عن أن آلاف الناس في مصر يتلقون مكالمات يوميًا من شركات العقارات البعض يرد بأدب وآخرين يردون بقلة ذوق.

ويؤكدون أن المسلسل يكشف الوجه الآخر لهؤلاء الشباب الذين يعملون فى المبيعات ويضطرهم العمل ومتطلبات الحياة إلى تحمل ردود الناس عليهم.

وتقول نور إيهاب إنها تعاطفت معهم بعد المسلسل وأصبحت ترد عليهم وتعتذر بذوق أن كانت غير مهتمة بما يروجون له.

فيما يقول المخرج مصطفى صولي: إن العمل كان رهانًا على مجموعة شابة من الفنانين بعضهم يمثل لأول مرة مع عدد من ضيوف الشرف من كبار الفنانين.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق