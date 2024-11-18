مشاهير العرب - «بعد الحريفة».. يوسف عمر يحتفل بأول بطولاته المطلقة فى مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - شارك الفنان يوسف عمر، في عرض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 لفيلم مين يصدق، الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، وهو أول بطولة مطلقة ليوسف عمر.

جاء ذلك بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام وأبطال الفيلم، وتم حجز تذاكر القاعة بالكامل، وشهد الفيلم تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

من بين الوجوه البارزة التي حضرت عرض فيلم مين يصدق، النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، والإعلامية الكبيرة هالة سرحان، والنجوم، أشرف عبد الباقي، محمود حميدة، إلهام شاهين، لبلبة، شريف منير، عبير صبري، عارفة عبد الرسول، مع أبطال الفيلم، يوسف عمر وجايدا منصور، ومخرجة الفيلم زينة عبد الباقي.

وتدور أحداث مين يصدق حول باسم ونادين اللذين يتورطان في سلسلة من عمليات نصب تخرج عن السيطرة وتعرض حياتهما للخطر، والفيلم تأليف وإخراج زينة أشرف عبد الباقي في أول تجربة إخراجية لها.

أحدث أعمال يوسف عمر السينمائية فيلم الحريفة، الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، ليصبح ضمن قائمة أعلى عشر أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية.

وسبقه فيلم أولاد حريم كريم الذي شارك يوسف في بطولته مع مصطفى قمر، وداليا البحيري وبسمة.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ يوسف فيلم فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء الديب وتأليف صلاح الجهيني. ويشارك يوسف في بطولة الفيلم مع نخبة من النجوم، على رأسهم أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين وعصام عمر.

وفي الدراما ينتظر يوسف عمر عرض مسلسل مملكة الحرير، الذي يشارك في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه على منصة Watch It.