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مشاهير العرب - بعد 12 يوما من عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق رقما قياسيا في الإيرادات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد 12 يوما من عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق رقما قياسيا في الإيرادات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد 12 يوما من عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق رقما قياسيا في الإيرادات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، من تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما أمس الأحد.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس الأحد حوالي 3.082.391 جنيه، وإجمالي ما حققه في 12 يوما هو 30 مليون جنيه، ليكون بذلك في المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة بالسينمات.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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