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احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

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احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ندوة فنية بعنوان "الفن البصري وتنمية خيال الطفل" وتتخذ من الفن الاستباقي نموذجًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ويلقي ندوة “الفن البصري وتنمية خيال الطفل” الفنان والباحث مينا التوفيقي، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقون 19 و20 و21 نوفمبر 2024 من الساعة الـ 6 إلى الـ 8 مساءً بقاعة الندوات بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

 

الفن البصري

 الفن البصري  من أنواع الفنون التي تحتاج إلى رؤيتها لتذوق جمالها وإبداعها، وتعرف كذلك بأنها  الأعمال الفنيّة التي تشغل حيزًا ومساحة، وتشمل أيضًا الفنون التطبيقية والتعبيرية إلى جانب الفنون الجميلة، حيث أطلق هذا المصطلح في البداية على الفنون الجميلة فقط لكن تم ضم أنواع الفنون الأخرى مؤخرًا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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