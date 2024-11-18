احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ندوة فنية بعنوان "الفن البصري وتنمية خيال الطفل" وتتخذ من الفن الاستباقي نموذجًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ويلقي ندوة “الفن البصري وتنمية خيال الطفل” الفنان والباحث مينا التوفيقي، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقون 19 و20 و21 نوفمبر 2024 من الساعة الـ 6 إلى الـ 8 مساءً بقاعة الندوات بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

الفن البصري

الفن البصري من أنواع الفنون التي تحتاج إلى رؤيتها لتذوق جمالها وإبداعها، وتعرف كذلك بأنها الأعمال الفنيّة التي تشغل حيزًا ومساحة، وتشمل أيضًا الفنون التطبيقية والتعبيرية إلى جانب الفنون الجميلة، حيث أطلق هذا المصطلح في البداية على الفنون الجميلة فقط لكن تم ضم أنواع الفنون الأخرى مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.