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مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية الذي لا ينسى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية الذي لا ينسى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية الذي لا ينسى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذي لقب بإمبراطور السينما المصرية، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية الذي لا ينسى».

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى واحد من أعظم نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية، الفنان الكبير أحمد زكي الذي تربع على عرش قلوب جماهيره بفضل موهبته الفريدة وكاريزمته التي أسرت الملايين، واستطاع أحمد زكي أن يترك بصمة لا تُنسى في كل دور قدمه مما جعله أحد رموز الفن المصري والعربي».

وتابع: «ولد أحمد زكي في ميدنة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتلقى تعليمه في المدرسة الصناعية قبل أن يشق طريقه نحو عالم الفن بالتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1973.

وأضاف: «بعد تخرجه، بدأ مشواره في المسرح وقدم العديد من المسرحيات الشهيرة التي أصبحت علامة في تاريخ المسرح المصري مثل: مدرسة المشاغبين وهالو شلبي والعيال كبرت واللص الشريف».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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