حقيقة وعد أبوريدة بتعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى بجهاز المنتخب - أخبار كلمتك

حقيقة وعد أبوريدة بتعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى بجهاز المنتخب - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول - أخبار كلمتك

مرصد الأزهر: ارتفاع مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مرصد الأزهر: ارتفاع مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل - أخبار كلمتك

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل - أخبار كلمتك

3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس - أخبار كلمتك

3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس - أخبار كلمتك

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري - أخبار كلمتك

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

انطلاقة قوية لفيلم Red One في شباك التذاكر المحلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاقة قوية لفيلم Red One في شباك التذاكر المحلي - أخبار كلمتك

انطلاقة قوية لفيلم Red One في شباك التذاكر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - ذا روك، حقق فيلم ذا روك الجديد Red One، إيرادات بلغت 34 مليون دولار، في شباك التذاكر المحلي، عن ميزانية بلغت 250 مليون دولار، وهو ما يعد بداية قوية للفيلم الذي طرح بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤.

ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديدة لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

Image
Image

تفاصيل فيلم  RED ONE 

 RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك،  وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، ومن المقرر عرض الفيلم  في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

تريلر تشويقي لفيلم مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تعرف على شخصية ندى موسى في مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق