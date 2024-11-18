في عيد ميلاده، أحمد حلمي حصل على 3% في الثانوية العامة وهزم السرطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمى بعيد ميلاده الـ 54، وكانت آخر أعماله فيلم خيال مآته وقدم خلاله شخصية زيزو، ودارت أحداث العمل حول كيان سري متخصص في سرقة الأشياء القيمة والتذكارية والآثار يضم يكن (أحمد حلمي) لسرقته بروش أم كلثوم في الستينات، ثم يجتمعون بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، لبيع البروش ويتذكرون تلك الفترة.

عيد ميلاد أحمد حلمى

وأحمد محمد حلمى عواد من مواليد مدينة بنها، ويمتلك والده استديو تصوير، وعاش أحمد حلمى في بنها إلى أن سافر مع والده السعودية، لمدة 10 سنوات، وعاد بعدها ليكمل دراسته.

وحصل حلمي في الثانوية العامة على 3% مما جعله حديث المنطقة التي يعيش فيها، وقام بخوض تجربة التحسين في العام التالي ولكنه حصل على 24%، مما يجعله يفقد الأمل في حصوله على الثانوية ولكن في العام الثالث حصل على 50%، وقرر الإلتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

وكان أول ظهور للفنان أحمد حلمى له في عمل فني من خلال مشاركته في مسلسل "ناس ولاد ناس" مع الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة الراحلة نادية لطفي، وأشادوا بأدائه وقتها، ولكن الحظ لم يحالفه بالظهور مرة أخرى بعد هذا العام، حيث غاب عن الشاشة لأداء الخدمة العسكرية.



أول عمل سينمائي ظهر به أحمد كان وكان بمثابة انطلاقة له في عالم السينما كان فيلم "عبود على الحدود" مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان الراحل علاء ولى الدين، وبعدها قدم أحمد حلمى أعمالًا كثيرة وحصل على نجاحات عديدة.



تزوج أحمد حلمى من الفنانة منى زكي خلال عام 2002، بعد قصة حب كبيرة بينهما، وحضر حفل زفافهما لفيف من كبار نجوم الفن، وأنجب منها ثلاث أبناء أكبرهم "لي لي" وأوسطهم "سليم" وأصغرهم "يونس".

إصابة أحمد حلمي بمرض السرطان

تعرض حلمى لاختبار صعب حيث كان يطمئن على زوجته منى زكي بإجراء بعض التحاليل والفحوصات بأحد مستشفيات أمريكا، واكتشف وقتها إصابته بمرض السرطان في الظهر، الخبر الذي كالصاعقة عليه، ولكنه ظل متماسكًا بشكل كبير، وقرر إجراء عملية جراحية كبير لإزالة هذا الورم، وتماثل للشفاء تمامًا، وبعدها أعلن الخبر.

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