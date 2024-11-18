عرض عالمي للفيلم السوري "سلمى" بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - يشهد اليوم الإثنين 18 نوفمبر، عرضا عالميا أولا للفيلم السوري "سلمى"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "سلمى" روائي تدور أحداثه حول وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلًا لمشكلاتها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقائق، في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية، وهو من إخراج جود سعيد.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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