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ندى موسى أحدث المنضمين لمسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

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ندى موسى أحدث المنضمين لمسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

ندى موسى أحدث المنضمين لمسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - انضمت الفنانة ندى موسى، لأبطال مسلسل وتقابل حبيب الذي تنافس به الفنانة ياسمين عبد العزيز في سباق دراما رمضان المقبل، بعد أن غابت عن السباق العام الماضي

موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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