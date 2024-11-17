أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:35 مساءً - أعلنت شركة "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" للإنتاج تجديد التعاقد مع الفنان أحمد بتشان لإنتاج 3 ألبومات جديدة.

وقعت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، المدير التنفيذي لنجوم ريكوردز، ورئيس مجلس إدارة هاي واي للإنتاج، على عقود التجديد.

الفنان أحمد بتشان

وعلق أحمد بتشان بعد توقيعه العقد الجديد مع "نجوم ريكوردز"، قائلا: "إن شاء الله يكون التعاون بيننا يصل إلى 30 ألبومًا جديدًا وليس 3 فقط، مبسوط وأتشرف أنني أتعاون مع شركة كبيرة مثل (نجوم ريكوردز)، التي أعتبرها أهم شركة إنتاج في الشرق الأوسط، أشكرهم على دعمهم وإيمانهم بموهبتي".

أغنية أحمد بتشان الجديدة من غير زعل من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر نادر حمدي.

وكان الفنان أحمد بتشان طرح ثاني أغاني ألبومه الجديد “من غير زعل” والتي جاءت بعنوان “قتال” وذلك على كافة منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

صور أحمد بتشان أغنيته الجديدة قتال في اليونان، وابتعد عن الدراما من خلال الأغنية التي احتوت على مزيكا المقسوم.



أغنية أحمد بتشان الجديدة قتال من كلمات حسام سعيد ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

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