مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على حضور عرض فيلم «in camera» الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

وكان من أبرز الحضور بعرض فيلم «in camera» في مهرجان القاهرة السينمائي: أمير المصري، ونور النبوي، ونيقولا معوض، لبلبة، إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، رنا رئيس، زينة أشرف عبد الباقي، بسنت صيام»، ويأتي العرض الثاني للفيلم يوم 19 نوفمبر في سينما الزمالك.

دارت أحداث الفيلم، حول شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه.

والفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد، والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، والفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

أحداث فيلم in camera

آخر أعمال أمير المصري

وتألق النجم أمير المصري، في موسم رمضان 2024، بمسلسل «مليحة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لغزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

وشارك في البطولة كل من: أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.