مشاهير العرب - مدير مهرجان القاهرة السينمائي: كنت متخوفا في البداية من عرض المسلسلات بالمهرجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - شهد العرض الخاص لمسلسل «موعد مع الماضي» لـ الفنان آسر ياسين ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة، حضورا جماهيريا كبيرا، فضلا عن حضور العديد من نجوم الفن.

ومن جانبه، أكد الناقد الفني عصام زكريا مدير المهرجان - خلال كلمته على هامش فعاليات العرض الخاص لمسلسل «موعد مع الماضي» - إن عرض المسلسل في مهرجان القاهرة حدث استثنائي، مشيرا أن تلك الفكرة جاءت نظرًا لأن المسافة بين السينما والدراما ذات الحلقات الصغيرة متقاربة وكبار المنتجين والمخرجين اتجهوا لها.

ولفت عصام زكريا، إلى أن في البداية كان متشككًا من فكرة عرض مسلسلات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أن ذهب لمهرجان فينيسيا السينمائي، ووجد أنه يعرض خلال فعالياته 3 مسلسلات كاملة على عدة أيام.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

شارك الفنان آسر ياسين في بطلة مسلسل موعد مع الماضي نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمود حميدة، شريف سلامة، هدى المفتي، وصبا مبارك وآخرين من الفنانين.

ودارت أحداث مسلسل موعد مع الماضي حول حكايات إنسانية مشوقة تتنقل بين الحاضر والماضي، وكما يتناول قضايا اجتماعية مؤثرة، وسيتم اليوم الموافق يوم 17 نوفمبر عرض حلقتين منه، في تمام الساعة 6:00 مساءً بدار الأوبرا المصرية.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.