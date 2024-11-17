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مشاهير العرب - «السوشيال ميديا».. جوري بكر تكشف عن سبب طلاقها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «السوشيال ميديا».. جوري بكر تكشف عن سبب طلاقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «السوشيال ميديا».. جوري بكر تكشف عن سبب طلاقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - جوري بكر.. كشفت الفنانة جوري بكر عن سبب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رامي أحمد.

وقالت جوري بكر خلال لقائها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» إن علاقتها بزوجها السابق ووالد نجلها «تميم»، تأثرت بالحسد والقيل والقال على «السوشيال ميديا».

جوري بكر وزوجها

أما عن طبيعة علاقتها بوالد ابنها بعد الطلاق أكدت على طيب العلاقة بينهما قائلة: «علاقتنا طيبة وفيها مودة ورحمة، وتميم بيحب والده ومتعلق به، وأنا حريصة على استمرار علاقتي الطيبة بأهل ابني تميم».

وانتقلت جوري بكر للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة، الذي ترك بصمة واضحة في ذهان وقلوب جمهورها معقبة: «الناس حتى الآن ينادون علي في الشارع باسم وداد، ونسوا اسمي الحقيقي حتى اللي بيتصوروا معايا في الشارع».

وأضافت جوري بكر: «لو شفت جعفر العمدة مرة تانية بعيط وخاصة مشهد الحلقة الأخيرة والمشهد طلع حقيقي جدًّا، وبشكر المخرج محمد سامي جدًّا على المجهود الكبير جدًّا معانا».

آخر أعمال جوري بكر

عرض لها مؤخرا مسلسل «برغم القانون» وهو أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

وضم مسلسل برغم القانون في بطولته بجانب إيمان العاصي، نخبة من نجوم الفن منهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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