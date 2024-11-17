شريف سلامة بدون داليا مصطفى في عرض"موعد مع الماضي" بـ"القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - ظهر الفنان شريف سلامة وحيدًا بدون زوجته داليا مصطفى على ريد كاربت عرض أول حلقتين من المسلسل الذي يشارك به مع مجموعة من النجوم “موعد مع الماضي”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وسبق أن ظهرت داليا مصطفى وحيدة بمهرجان الجونة وكذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أنباء انفصالها عن زوجها شريف سلامة، وهو ما يزيد التساؤلات حول انفصالهما.

مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.



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