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للإقبال الجماهيري، مهرجان القاهرة السينمائي يضيف عرضا جديدا لفيلم "أبو زعبل" - أخبار كلمتك

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للإقبال الجماهيري، مهرجان القاهرة السينمائي يضيف عرضا جديدا لفيلم "أبو زعبل" - أخبار كلمتك

للإقبال الجماهيري، مهرجان القاهرة السينمائي يضيف عرضا جديدا لفيلم "أبو زعبل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - أضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضا رابعا للفيلم المصري "أبو زعبل"، والمشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

ويعرض المهرجان الفيلم يوم 22 نوفمبر الجاري في العاشرة والنصف صباحا بسينما الزمالك 1.

وشهد فيلم "أبو زعبل" إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية، ونفدت تذاكره بالكامل، خلال عرضه أمس واليوم، ما دفع إدارة المهرجان إضافة عرض جديد للفيلم استجابة لرغبة الجمهور.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة عن استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.


وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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