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مشاهير العرب - «حفلة 9.. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء جلال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «حفلة 9.. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء جلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حفلة 9.. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء جلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - طرح الفنان محمد الشرنوبي، اليوم، أحدث أغانيه بعنوان «حفلة 9، بالتعاون مع الفنانة أسماء جلال، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «حفلة 9 من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبي، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، وجاءت كلماتها كالتالي:

«فاكر يا حبيبي فأول مرة نزلنا خرجنا

وفاكر المطرة وجاكتك الأسود، فاكره أكيد

يومها قولتلي إفيه من فيلم، قعدنا ضحكنا

وساعتها الضحك أخدنا وقلنا هندخل فيلم جديد

أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى هننزل؟ قولتيلي بكره

يومها سهرت أستنى في بكره وحاسس بكره بعيد

فين اللي اخترع الساعة، ما كان خلاها في 60 ثانية؟

إحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنّى العيد

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

كانت الأفلام كتار

ونجومها يا حبيبي تشبهنا».

آخر أعمال محمد الشرنوبي

مؤخرا طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية بعنوان «ملكة زمانك»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية ملكة زمانك، من كلمات مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وتعد تلك الأغنية هي الأولى بعد الأزمات التي يواجهها في حذف أغانيه، بسبب أزمته مع الشركة التي تعاقد معها سابقا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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