مشاهير العرب - «حفلة 9.. محمد الشرنوبي يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء جلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - طرح الفنان محمد الشرنوبي، اليوم، أحدث أغانيه بعنوان «حفلة 9، بالتعاون مع الفنانة أسماء جلال، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «حفلة 9 من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبي، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، وجاءت كلماتها كالتالي:

«فاكر يا حبيبي فأول مرة نزلنا خرجنا

وفاكر المطرة وجاكتك الأسود، فاكره أكيد

يومها قولتلي إفيه من فيلم، قعدنا ضحكنا

وساعتها الضحك أخدنا وقلنا هندخل فيلم جديد

أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى هننزل؟ قولتيلي بكره

يومها سهرت أستنى في بكره وحاسس بكره بعيد

فين اللي اخترع الساعة، ما كان خلاها في 60 ثانية؟

إحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنّى العيد

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

كانت الأفلام كتار

ونجومها يا حبيبي تشبهنا».

آخر أعمال محمد الشرنوبي

مؤخرا طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية بعنوان «ملكة زمانك»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية ملكة زمانك، من كلمات مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وتعد تلك الأغنية هي الأولى بعد الأزمات التي يواجهها في حذف أغانيه، بسبب أزمته مع الشركة التي تعاقد معها سابقا.